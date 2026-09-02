Тело пропавшей туристки найдено у ледника Чалаади в Грузии

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Спасатели обнаружили тело 20-летней Марии Хмелевой, пропавшей во время похода к леднику Чалаади в Сванетии. Об этом сообщили РИА Новости в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

Тело обнаружили в "непосредственной близости" от ледника. Также местные СМИ сообщили, что рядом с ледником нашли машину, которую арендовала туристка.

В грузинском МВД на данный момент не подтверждают гражданство погибшей, однако грузинские издания высказывают версию, что девушка могла быть россиянкой. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться.

Ранее в Сочи пропала девушка в районе Чертовой купели. Группа туристов решила спуститься к воде по камням, поскольку купель почти высохла, но из-за внезапного дождя уровень воды в реке повысился. Молодые люди, которые смогли спастись, дошли до ближайшего ресторана и попросили вызвать спасателей.

В итоге тело было найдено в Чертовой купели. Его вытащили на берег и отнесли к началу маршрута, после чего передали следователям.

