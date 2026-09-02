В Госдуме предложили ввести уроки китайского языка во всех школах РФ

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Ввести уроки китайского языка нужно во всех школах России. Об этом в беседе с News.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам парламентария, сейчас китайский в школах изучают чуть более 47 тысяч учеников. Он назвал это "каплей в море" на фоне стратегического уровня российско-китайского сотрудничества.

В связи с этим Панеш предлагает разработать федеральную программу поэтапного введения китайского как второго обязательного иностранного языка во всех школах начиная с пятого класса. Также необходимо сформировать федеральный резерв учителей.

Депутат призвал обеспечить школы учебными материалами и цифровыми ресурсами для изучения языка. Для этого, по его мнению, следует использовать опыт сотрудничества с КНР.

На втором этапе программы Панеш предлагает предусмотреть возможность выбора между китайским и другими восточными языками.

"Китайский язык – это ключ к будущим профессиям, к новым рынкам, к технологическому лидерству. Мы обязаны дать этот ключ каждому школьнику, который хочет его взять", – заключил Панеш.

В Минпросвещения ранее заявили, что изучение второго иностранного языка на обязательной основе не предусмотрено в старших классах при получении среднего общего школьного образования. Как пояснили в министерстве, изучение второго иностранного языка осуществляется по заявлению и при наличии в образовательной организации необходимых условий.