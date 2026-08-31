В сервисе "Цифровой учитель" появятся ИИ-тренажеры по русскому языку и биологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис "Цифровой учитель" в "Московской электронной школе" (МЭШ) расширят тренажерами по русскому языку и биологии. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, накопленный массив данных и развитие искусственного интеллекта позволили перейти к персонализированному обучению. Уже три года в МЭШ работает адаптивный тренажер "Цифровой учитель", который помогает школьникам отрабатывать темы по математике, физике, информатике и английскому языку.

Ракова пояснила, что сервис доступен в двух форматах. Первый – для самостоятельных занятий: ученик проходит тест, а система подбирает индивидуальную программу с теорией и заданиями, отслеживая прогресс и подстраивая обучение под ребенка. Второй формат предназначен для учителей: педагог дает ученикам задания из сервиса, а при ошибках система рекомендует дополнительные упражнения. Учитель видит результаты и понимает, где у школьника пробелы.

В этом году МЭШ уже пополнилась 13 новыми сервисами и функциями. В частности, выпускники получили доступ к ИИ-репетитору в электронном дневнике МЭШ. Он помогает готовиться к ЕГЭ по информатике и математике базового и профильного уровней. Кроме того, библиотека МЭШ теперь предлагает персональные рекомендации учебных материалов.

