Частицы мощей Дмитрия Донского планируют пронести на Общемосковском крестном ходе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Частицы мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского планируется пронести на Общемосковском крестном ходе 6 сентября. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает ТАСС.

Доступ к мощам удалось получить во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Исследования подтвердили подлинность останков. Обретение мощей Владимир Путин назвал уникальным и чудесным событием.

Кроме того, специалисты взяли образцы для палеогенетического анализа. В частности, это позволит получить сведения на принадлежность Донского к роду Рюриковичей.

Незадолго до этого в российских лабораториях восстановили генетические профили нескольких Рюриковичей домонгольского времени, в связи с чем появится возможность для сопоставления сведений.