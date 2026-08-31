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31 августа, 11:28

Общество

Частицы мощей Дмитрия Донского планируют пронести на Общемосковском крестном ходе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Частицы мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского планируется пронести на Общемосковском крестном ходе 6 сентября. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает ТАСС.

Доступ к мощам удалось получить во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Исследования подтвердили подлинность останков. Обретение мощей Владимир Путин назвал уникальным и чудесным событием.

Кроме того, специалисты взяли образцы для палеогенетического анализа. В частности, это позволит получить сведения на принадлежность Донского к роду Рюриковичей.

Незадолго до этого в российских лабораториях восстановили генетические профили нескольких Рюриковичей домонгольского времени, в связи с чем появится возможность для сопоставления сведений.

Путину представили мощи Дмитрия Донского в Архангельском соборе

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