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31 августа, 11:43

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Эксперт Баталов: Дмитрий Донской мог умереть от инфаркта

Эксперт назвал возможную причину смерти Дмитрия Донского

Фото: ТАСС/Михаил Климовский

Князь Дмитрий Донской, вероятно, умер от инфаркта. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель гендиректора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов.

По его словам, летопись не называет точную причину смерти князя. Однако особенности саркофага позволяют предположить, что к концу жизни Донской был довольно крупным человеком. Баталов считает, что у князя была стенокардия, а его жизнь завершилась инфарктом, что "не мудрено при тех испытаниях, которые князь претерпел".

Частицы мощей князя получили во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Проведенные исследования подтвердили подлинность останков.

По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, на черепе князя нашли следы тяжелой травмы, что может подтверждать его ранение во время Куликовской битвы. Согласно летописям, после битвы Донского нашли без сознания в поврежденных доспехах.

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