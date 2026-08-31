"Моспитомец" представил подборку анкет животных из приютов, которые ищут дом

Фото: приют для животных без владельца "Зоорассвет"

Ко Дню ветеринарного работника, который отмечается 31 августа, сервис "Моспитомец" на портале mos.ru подготовил подборку анкет кошек и собак, которые ищут дом. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

В подборку вошли животные из разных приютов: Сирена и Амир из приюта "Пушистый друг" в ТиНАО, Гайка из приюта "Бирюлево", Дайкири из приюта "Зеленоград", Любаша из "Пушистого друга", а также Шанти, Радость, Капля, Жуля и Коко.

Каждое животное имеет свою историю и особенности. Например, Сирена ждет человека, который станет для нее тренером и наставником, Амир нуждается во времени, чтобы привыкнуть к новому дому, Гайка любит гулять и общаться, Дайкири хочет быть единственной любимицей, а Любаша готова стать помощницей в делах.

Черно-белая Шанти из приюта "Зеленоград" – самодостаточная кошка, которая сама решает, когда подойти к человеку. Она с удовольствием присоединится к хозяину во время просмотра фильма, чтобы быть рядом и дарить тепло и уют.

Радость из приюта ТиНАО имеет необычный окрас, напоминающий шахматную доску с рыжими клетками. Капля – некрупная собака с острыми ушками и карими глазами. Она не любит быть в центре внимания, но обожает угощения. На прогулках предпочитает держаться в стороне от других собак и незнакомых людей.

Жуля из "Бирюлево" – спокойная и ласковая, любит развивающие игры и прогулки на поводке со шлейкой. Ей 13 лет. Она дружит с другими собаками и хочет найти человека, которого будет любить всю жизнь.

Коко из приюта "Зоорассвет" – нежная и ласковая, но может проявлять осторожность, пока не привыкнет. Кошке черепахового окраса с уникальным рисунком 8 лет.

Чтобы познакомиться с животным лично, необходимо нажать кнопку "Записаться" в анкете на сервисе "Моспитомец" и оставить контакты. Сотрудник приюта свяжется для уточнения времени визита.

Если принято решение взять питомца, оформляется договор ответственного содержания, а новому хозяину дается три дня на обдумывание и подготовку жилья.

Ветеринарный врач приюта для животных без хозяев "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест" Сергей Кузнецов рекомендовал в первые три месяца после переезда питомца посещать ветеринарную клинику не реже одного раза в месяц. Это период активной адаптации, когда меняются корм, вода, режим и эмоциональный фон животного.

Так врач сможет оценить динамику веса, состояние шерсти и кожи, работу ЖКТ, а также скорректировать схему вакцинации и дегельминтизации. Если питомец чувствует себя хорошо, активен и имеет нормальный аппетит, чаще раза в месяц приходить не нужно, добавил специалист.

Ранее "Моспитомец" совместно со столичной сетью зоомагазинов подготовил подарочные наборы для людей, которые решили забрать домой кошку или собаку из городского приюта. Уточнялось, что подарки достанутся первым 400 новоиспеченным хозяевам.