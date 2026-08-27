"Моспитомец" подготовил подарки для горожан, взявших животных из приютов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис "Моспитомец" совместно со столичной сетью зоомагазинов подготовил подарочные наборы для людей, которые решили забрать домой кошку или собаку из городского приюта. Подарки достанутся первым 400 новоиспеченным хозяевам, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, в настоящее время все больше москвичей выбирают питомцев из приютов, а город активно поддерживает эту традицию. Инициатива сервиса "Моспитомец" и сети зоомагазинов "Четыре лапы" направлена на упрощение адаптации животных в новом доме.

"Такие наборы – прекрасная стартовая поддержка для новоиспеченных хозяев. Содержание зависит от вида животного и его возраста – предусмотрены отдельные наборы для собак и кошек", – подчеркнули в пресс-службе.

В набор для кошек входят сухой и влажный корм, крем-суп для сбалансированного питания, когтеточка, мяч с перьями, миска и пакеты для уборки. Для собак предусмотрен другой комплект: сухой и консервированный корм, колбаски из мяса ягненка, миска и игрушка.

Кроме того, владельцам пригодятся средства для ухода и гигиены – шампунь, пуходерка, салфетки и бамбуковый диспенсер с пакетами для уборки. Сами подарочные коробки выполнены в форме домика и могут использоваться как место для отдыха кошек и небольших собак.

Выдача наборов уже началась в приютах для безнадзорных животных "Зеленоград" и "Зоорассвет", а также в приютах для безнадзорных собак "Малый" и "Большой". В дальнейшем подарки будут выдавать во всех 13 городских приютах столицы.

Презентация наборов пройдет 27 августа на фестивале "Моспитомец × Четвероногий друг" на Тверском бульваре в рамках проекта "Лето в Москве". Их смогут получить гости, которые выберут питомца из числа представленных на выставке-пристройстве.

"Мы хотим поддержать тех, кто принял непростое решение взять питомца из приюта, и сделать процесс адаптации животного к дому комфортным и простым", – добавил представитель сети зоомагазинов "Четыре лапы".

По его словам, данные наборы обеспечивают хозяев базовым минимумом вещей для ухода за питомцем в первые дни знакомства.

Сервис "Моспитомец" появился на портале mos.ru в октябре 2025 года по инициативе столичного комплекса городского хозяйства и департамента информационных технологий города Москвы. Проект направлен на формирование культуры ответственного отношения к животным и помощь горожанам, решившим подарить дом четвероногому другу.

В каталоге сервиса представлено более 1,5 тысячи анкет животных из всех городских приютов. В карточке каждого подопечного размещены фото, указаны возраст, размер и особенности характера.

Вместе с тем доступен специальный тест, который помогает определить, какое животное подойдет будущему хозяину. Все приютские питомцы чипированы и привиты, поэтому их можно забрать домой уже полностью подготовленными к переезду.

После выбора любимца и заполнения электронной формы с будущим владельцем свяжутся сотрудники приюта, чтобы согласовать удобное время для знакомства. Если после встречи человек решит забрать питомца, ему предложат подписать договор ответственного содержания животного, где обозначены права и обязанности владельца. На принятие окончательного решения и подготовку к приезду животного дается три дня.

За три года работы суперсервис "Моспитомец" обработал свыше 700 тысяч обращений. Он позволяет владельцам питомцев вести электронную амбулаторную карту домашних животных. Там можно посмотреть информацию о приемах в государственных ветклиниках, назначения медиков, результаты анализов, а также график вакцинации.