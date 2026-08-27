Миронов предложил установить МРОТ на уровне не ниже 60 тысяч рублей

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Минимальная заработная плата в России должна составлять не менее 60 тысяч рублей, заявил News.ru руководитель партии "Справедливая Россия", глава фракции в Госдуме Сергей Миронов.

По его словам, в стране стремительно растут расходы граждан. В первом полугодии жители стали откладывать вдвое меньше средств – всего 4,4%. Расходы увеличились на 13,7%, тогда как доходы – только на 7%.

"Гражданам аукаются подходы либеральных экономистов из правительства и ЦБ, которые повышают налоги и сохраняют высокую ключевую ставку. Бедность чиновники побеждают только на бумаге, надо бороться с ней", – сказал Миронов.

В качестве меры против бедности политик предложил ввести реальный порог бедности, исходя из стоимости потребительской корзины. При нынешних ценах она оценивается в 45 тысяч рублей. Он считает, что прожиточный минимум должен быть не менее 45 тысяч, а минимальная зарплата – не менее 60 тысяч рублей. На этой основе, по его словам, следует рассчитывать справедливые зарплаты и пенсии.

Миронов также отметил необходимость ввести в России 13-ю зарплату и пенсию, повысить материнский капитал и закрепить возможность получения родительских выплат. По его словам, именно через повышение доходов граждан и потребительского спроса можно обеспечить рост экономики и стабильность общества.

Ранее политик предложил ввести ежемесячные выплаты бабушкам и дедушкам, которые ухаживают за детьми до 7 лет. Он объяснил, что эта меры поддержит старшее поколение и семьи экономически, а также укрепит внутрисемейные связи, создаст дополнительные стимулы для рождения детей и повысит демографический потенциал страны в долгосрочной перспективе.

