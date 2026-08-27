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27 августа, 15:23

Город

Более 10 тысяч знаков "Осторожно, дети!" нанесли на дороги Москвы к 1 сентября

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Более 10 тысяч знаков "Осторожно, дети!" нанесли к 1 сентября на столичные дороги. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что в связи с началом учебного года количество детей и подростков на столичных дорогах увеличивается. В связи с этим разметку обновили возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов.

Такая разметка предупреждает водителей о возможном внезапном появлении ребенка на дороге. Благодаря этому автомобилисты должны снизить скорость и быть предельно внимательными во время движения.

Знаки наносятся вручную холодным пластиком. Этот материал более стойкий, не требует предварительного прогрева и не деформируется во время работ. В его состав входят специальные стеклошарики, усиливающие светоотражение, что повышает видимость разметки и безопасность движения. Работы проводились ночью с частичным ограничением движения.

В свою очередь, специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) за 10 лет реализовали в столице более 500 крупных проектов по переразметке дорог. Среди них – дополнительные полосы, новые развороты, турбокольцевые перекрестки и другие точечные решения.

Это помогает сокращать перепробег и время в пути, повышать пропускную способность и снижать риски конфликтных ситуаций на дорогах. Кроме того, переразметка позволяет улучшать движение без расширения дорог и масштабной реконструкции. Например, за счет перераспределения ширины проезжей части можно добавить дополнительную полосу.

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