Число погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе выросло до 15

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

При пожаре на Амурском газохимическом комплексе погибли 15 человек. Поисково-спасательные работы на площадке строительства объекта завершены, сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

Среди погибших – один гражданин России и 14 иностранцев. Все они являлись сотрудниками подрядных организаций.

На данный момент в больницах находятся 39 человек, пострадавших при пожаре. Свободненская межрайонная больница продолжает наблюдение за 21 пациентом, Амурская областная клиническая – за девятью.

Еще девять человек специальным бортом санитарной авиации доставлены в Москву для прохождения лечения в федеральных медицинских центрах.

Одновременно с этим Амурский ГХК постановил произвести выплаты сверх установленных законом сумм семьям погибших, а также госпитализированным пострадавшим.

Пожар на стройплощадке АГХК произошел 25 августа. Из-за этого на объекте в экстренном порядке прекратили пусконаладочные процессы. Возбуждено уголовное дело о несоблюдении требований промышленной безопасности.

