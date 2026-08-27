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27 августа, 14:11

Культура

Лев Лещенко рассказал, как на его глазах поменялась Москва

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Народный артист СССР Лев Лещенко в интервью aif.ru в преддверии Дня города поделился воспоминаниями о том, как на его глазах преображалась Москва.

Лещенко родился в деревянном двухэтажном бараке на 2-й Сокольнической улице. Семья жила в коммуналке вместе с двумя бабушками. Артист вспоминает, что зимой улицы заваливало снег, и жильцы сами расчищали их лопатами и совками.

Когда он учился в 5-м классе, семья переехала на Войковскую. Там уже была квартира с ванной и душем, но с ними жила другая семья. Тем не менее все были счастливы: дом был 8-этажный, с лифтом и 23 подъездами. Дом по-прежнему стоит и занимает "целый квартал".

"Москва строилась и становилась более цветной. При (первом секретаре ЦК КПСС Никите. – Прим. ред.) Хрущеве, в 1957–1959 годах, на праздники Тверская закрывалась, на Почтамте вешали иллюминацию, бежал паровозик из лампочек. На Первомай, 7 Ноября и Новый год люди собирались на площадях, пели песни под гитары, баяны и аккордеоны. Эти гулянья не прекращались до утра", – поделился воспоминаниями артист.

По его словам, расцвет Москвы начался в конце 1960-х годов, а венцом стала Олимпиада-80. Тогда столица заявила о себе как о мировой.

Второй виток преображения Лещенко связывает с приходом Сергея Собянина. Мэра он знает с начала 1990-х годов.

"По большому счету, Москва сейчас превратилась в город мира № 1. Я бывал в Нью-Йорке, Лондоне. Сегодня с Москвой ни одна из мировых столиц не сравнится", – подчеркнул артист.

Он также отметил "хлебосольность" города, поскольку такого количества точек общепита больше нет нигде. Он также указал на то, что у Кремлевской стены находится большое количество культурных заведений и праздничных площадок.

Своей любимой улицей Лещенко назвал Мясницкую. По его мнению, она лучше Арбата, на котором "тусуются" все иностранцы. Артист добавил, что обожает Москву и спел множество песен о городе.

В 2026 году Москве исполнится 879 лет. 5 и 6 сентября в городе пройдет множество мероприятий – например, в "Лужниках" состоится "День московского спорта", а в центре города – "Ночь московского спорта".

Кроме того, участники "Дня ходьбы" пройдут трехкилометровый маршрут от Ростовской набережной до "Лужников". В музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно", а также в Измайловском парке пройдут выступления театральных коллективов и творческие мастер-классы.

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