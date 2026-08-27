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27 августа, 13:25

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Психолог Евстигнеев: привычка присылать мемы в рабочие чаты может стоить карьеры

Психолог объяснил, чем грозит привычка присылать мемы в рабочие чаты

Фото: 123RF.com/stockbakery

Привычка отправлять мемы в рабочий чат может пошатнуть деловую репутацию и испортить карьеру. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

27 августа отмечается День мемов. Эксперт отметил, что с точки зрения психологии и работы мозга мем – это гениально упакованный социальный код и моментальный "эмоциональный дефибриллятор".

Люди любят мемы за эффект мгновенного узнавания: "Я не один такой уставший, растерянный или тревожный". А еще это возможность взять пугающий или абсурдный стресс-фактор и обезоружить его смехом, подарив мозгу быструю микродозу дофамина. Так что плюс для психики очевиден.
Дмитрий Евстигнеев
психолог-психотерапевт

Минус наступает тогда, когда мем превращается в форму психологического избегания. Вместо решения проблем человек начинает бесконечно "зашучивать" их, скатываясь в токсичный цинизм или прокрастинацию, отметил эксперт.

"В рабочей среде мемы и вовсе являются обоюдоострым "скальпелем". С одной стороны, это прекрасный социальный клей, который в моменты жестких дедлайнов помогает команде выпустить пар и укрепляет ощущение психологической безопасности. А с другой, если сотрудник регулярно заваливает деловые чаты картинками, мозг коллег и руководства неизбежно считывает это как дефицит зрелости, размытость границ и неспособность удерживать фокус внимания", – подчеркнул Евстигнеев.

Такой работник рискует бессознательно закрепить за собой образ "офисного талисмана", которому весело ставить реакции, но страшно поручать бюджеты, людей или сложные проекты, предупредил психолог.

Отказываться от мемов на работе не нужно, стерильная, лишенная юмора корпоративная среда быстро приводит к эмоциональному выгоранию. Однако к ним точно стоит относиться как к острой специи: уместная, точная ироничная реплика в неформальном канале или в финале изматывающего трудового дня блестяще снимет напряжение. Но если такой приправой заменить основное блюдо, испортится и результат, и деловая репутация.
Дмитрий Евстигнеев
психолог-психотерапевт

Эксперт также посоветовал помнить, что юмор на работе должен строить мосты и поддерживать связи, но ни в коем случае не служить щитом от ответственности.

Ранее психолог, специалист по межличностным и семейным отношениям Ирина Котихина рассказала, что эмодзи помогают быстрее устанавливать эмоциональную связь. Однако в рабочих чатах стоит использовать только "безопасные" варианты, например палец вверх или офисные обозначения.

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Трошина Любовь

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