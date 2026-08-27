Психолог Евстигнеев: привычка присылать мемы в рабочие чаты может стоить карьеры

Фото: 123RF.com/stockbakery

Привычка отправлять мемы в рабочий чат может пошатнуть деловую репутацию и испортить карьеру. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

27 августа отмечается День мемов. Эксперт отметил, что с точки зрения психологии и работы мозга мем – это гениально упакованный социальный код и моментальный "эмоциональный дефибриллятор".





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Люди любят мемы за эффект мгновенного узнавания: "Я не один такой уставший, растерянный или тревожный". А еще это возможность взять пугающий или абсурдный стресс-фактор и обезоружить его смехом, подарив мозгу быструю микродозу дофамина. Так что плюс для психики очевиден.

Минус наступает тогда, когда мем превращается в форму психологического избегания. Вместо решения проблем человек начинает бесконечно "зашучивать" их, скатываясь в токсичный цинизм или прокрастинацию, отметил эксперт.

"В рабочей среде мемы и вовсе являются обоюдоострым "скальпелем". С одной стороны, это прекрасный социальный клей, который в моменты жестких дедлайнов помогает команде выпустить пар и укрепляет ощущение психологической безопасности. А с другой, если сотрудник регулярно заваливает деловые чаты картинками, мозг коллег и руководства неизбежно считывает это как дефицит зрелости, размытость границ и неспособность удерживать фокус внимания", – подчеркнул Евстигнеев.

Такой работник рискует бессознательно закрепить за собой образ "офисного талисмана", которому весело ставить реакции, но страшно поручать бюджеты, людей или сложные проекты, предупредил психолог.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Отказываться от мемов на работе не нужно, стерильная, лишенная юмора корпоративная среда быстро приводит к эмоциональному выгоранию. Однако к ним точно стоит относиться как к острой специи: уместная, точная ироничная реплика в неформальном канале или в финале изматывающего трудового дня блестяще снимет напряжение. Но если такой приправой заменить основное блюдо, испортится и результат, и деловая репутация.

Эксперт также посоветовал помнить, что юмор на работе должен строить мосты и поддерживать связи, но ни в коем случае не служить щитом от ответственности.

Ранее психолог, специалист по межличностным и семейным отношениям Ирина Котихина рассказала, что эмодзи помогают быстрее устанавливать эмоциональную связь. Однако в рабочих чатах стоит использовать только "безопасные" варианты, например палец вверх или офисные обозначения.

