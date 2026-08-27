Психолог Евстигнеев: привычка присылать мемы в рабочие чаты может стоить карьеры

27 августа, 13:25Общество
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Привычка отправлять мемы в рабочий чат может пошатнуть деловую репутацию и испортить карьеру. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.
27 августа отмечается День мемов. Эксперт отметил, что с точки зрения психологии и работы мозга мем – это гениально упакованный социальный код и моментальный "эмоциональный дефибриллятор".
Минус наступает тогда, когда мем превращается в форму психологического избегания. Вместо решения проблем человек начинает бесконечно "зашучивать" их, скатываясь в токсичный цинизм или прокрастинацию, отметил эксперт.
"В рабочей среде мемы и вовсе являются обоюдоострым "скальпелем". С одной стороны, это прекрасный социальный клей, который в моменты жестких дедлайнов помогает команде выпустить пар и укрепляет ощущение психологической безопасности. А с другой, если сотрудник регулярно заваливает деловые чаты картинками, мозг коллег и руководства неизбежно считывает это как дефицит зрелости, размытость границ и неспособность удерживать фокус внимания", – подчеркнул Евстигнеев.
Такой работник рискует бессознательно закрепить за собой образ "офисного талисмана", которому весело ставить реакции, но страшно поручать бюджеты, людей или сложные проекты, предупредил психолог.
Эксперт также посоветовал помнить, что юмор на работе должен строить мосты и поддерживать связи, но ни в коем случае не служить щитом от ответственности.
Ранее психолог, специалист по межличностным и семейным отношениям Ирина Котихина рассказала, что эмодзи помогают быстрее устанавливать эмоциональную связь. Однако в рабочих чатах стоит использовать только "безопасные" варианты, например палец вверх или офисные обозначения.