Сотрудники службы охраны "Горбушки" напали на съемочную группу Москвы 24

Фото: Москва 24

Сотрудники службы охраны торгового комплекса "Горбушка" напали на съемочную группу Москвы 24.

Оператор находился около здания ТК в рамках редакционного задания. К нему подошли сотрудники частного охранного предприятия "ГРОМ". Они не представились, однако запретили вести съемку.

Позднее охрана повалила оператора на землю. В настоящее время на месте происшествия работает полиция. Обстоятельства случившегося выясняются.

14 августа на территории "Горбушки" проводились обыски, которые могли быть связаны с деятельностью нескольких нелегальных криптообменников. С некоторыми сотрудниками велись следственные мероприятия. При этом о задержаниях информации не появлялось.

27 августа стало известно, что таможенники обнаружили и арестовали крупную партию незадекларированной электроники и бытовой техники в торговом комплексе. По информации СМИ, речь шла о "Горбушке".

Согласно данным ФТС России, в общей сложности было изъято около 13,5 тонны товаров, стоимость которых составляет около 123 миллионов рублей. В павильонах комплекса нашли более 3,3 тысячи незадекларированных электронных устройств от известных брендов, среди которых телефоны, наушники, умные часы, пылесосы, фены, стайлеры, очистители воздуха и сушилки для рук.

Для легализации товаров владельцу нужно задекларировать продукцию и уплатить 35 миллионов рублей таможенных платежей.

