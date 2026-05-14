Уголовное дело возбуждено после нападения на журналистов РЕН ТВ

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на съемочную группу телеканала РЕН ТВ. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в МАХ.

По данным ведомства, 14 мая бригада телеканала работала в Зеленограде над редакционным заданием. Находившийся там мужчина, понимая, что перед ним оператор и журналистка, нанес обоим удары, а затем повредил съемочное оборудование.

Действия фигуранта квалифицировали по части 3 статьи 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, допрашивают очевидцев и изучают видеозаписи.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в нападении на журналиста. Тогда, по предварительной информации, пострадали корреспонденты съемочной группы МИЦ "Известия". Они снимали сюжет о возможных мошеннических действиях заводчиков собак.

Мужчина ударил одного из сотрудников СМИ ногой в живот и оттолкнул от двери квартиры, хотя осознавал, что журналисты действуют законно. Возбуждено уголовное дело.