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10 июня, 11:05

Технологии

В России устарели почти 70% домашних Wi-Fi-роутеров

Фото: depositphotos/Wirestock

Две трети Wi-Fi-роутеров в домах россиян являются устаревшим и влияющим на качество интернета оборудованием – 68,2% работают в диапазоне 2,4 ГГц. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследования разработчика программного обеспечения.

Согласно данным аналитиков, наиболее высока эта доля в Чечне, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестане – более 80%. Меньше всего (от 54 до 55%) – в Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской области и в Москве.

В целом с конца 2025 года доля Wi-Fi в общем объеме пользовательского интернет-трафика увеличилась на 6 процентных пунктов и достигла 65%.

"На фоне периодических ограничений в работе мобильных сетей и растущей зависимости пользователей от беспроводного доступа в интернет значимость и качество работы Wi-Fi-сетей заметно возросли", – отмечается в исследовании.

По словам директора по продуктам Антона Прокопенко, 2,4 ГГц – самый загруженный сегмент Wi-Fi-спектра. Данный диапазон обеспечивает широкое покрытие, но соседние сети в нем могут влиять друг на друга. При этом жизненный цикл таких роутеров довольно долгий.

"Несмотря на меньший радиус действия диапазона 5 ГГц, он предоставляет существенно больше доступного спектра и каналов для передачи данных, что снижает вероятность взаимных помех между соседними сетями и позволяет обеспечить более высокую скорость и стабильность соединения", – пояснил Прокопенко.

Однако крупные операторы фиксированного интернета настаивают, что в их сетях доля устаревших роутеров значительно ниже приведенной в исследовании.

Например, директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома" Алексей Демяненко уточнил, что доля абонентов с оборудованием 2,4 ГГц не превышает 10%. А по словам представителя "ВымпелКома", на его сети фиксированной связи около 40% роутеров работают на частоте 2,4 ГГц.

"До 60% роутеров наших клиентов относятся к поколению Wi-Fi 5, поэтому мы проводим планомерную работу по переводу клиентов на устройства поколения Wi-Fi 6", – добавил представитель.

Ранее в МВД разработали тест для проверки безопасности домашней сети Wi-Fi. Первое, на что россиянам советуют обратить внимание, – это пароль. Второй шаг – заменить стандартные логин и пароль администратора роутера.

Также в киберполиции призвали проверить, включено ли шифрование WPA2 или WPA3, и посмотреть, не подключены ли к роутеру посторонние устройства.

Специалист рассказал о важности защищенного подключения к городскому Wi-Fi

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