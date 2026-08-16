Певица Клава Кока сообщила, что вернула доступ к своему аккаунту в Instagram

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Певица Клава Кока сообщила, что ей удалось восстановить доступ к своему аккаунту в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Однако певица не исключила повторной атаки злоумышленников.

"Не переходите по подозрительным ссылкам ни в моем аккаунте, ни в аккаунте других блогеров – и тем более, не отправляйте деньги!" – попросила Кока.

Певица призналась, что сильно перенервничала из-за случившегося, и выразила надежду, что ее подписчики не перевели средства мошенникам.

Ранее артистка сообщила, что ее аккаунт взломали мошенники. На певицу в Instagram подписаны около 8,6 миллиона подписчиков.

