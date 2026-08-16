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16 августа, 16:13

Происшествия

ТЦ "Галактика" уничтожен в Донецке из-за атаки БПЛА

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Торговый центр "Галактика" в Куйбышевском районе Донецка оказался уничтожен из-за атаки украинских БПЛА, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

По его словам, на месте нашли части крыльев, конструктивные элементы и аккумуляторы ударных дронов. Также из-за атаки повреждены два транспортных средства, остекление и кровля жилого дома.

До этого украинские военные атаковали гипермаркет "Галактика" в Енакиеве в ДНР. Пострадали два человека. Пламя распространилось на площади 8 тысяч квадратных метров. В связи с этим пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Спустя время спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

Ранее мирный житель ДНР стал жертвой удара украинского беспилотника в результате атаки на учреждение культуры в поселке Авдотьино. Кроме того, в Белгородской области в поселке Красная Яруга FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль. В результате две женщины получили осколочные ранения.

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