Президент Германии заявил о разочаровании среди немцев после объединения ГДР и ФРГ

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в День германского единства заявил, что многие граждане страны разочарованы и не доверяют политической системе республики. Об этом он сказал в речи в Бремене, которую транслировал телеканал Phoenix.

По словам Штайнмайера, недовольство ощущается не только на востоке Германии. Он отметил, что более четверти избирателей "отворачиваются от важных основополагающих решений республики".

Президент призвал правительство канцлера Фридриха Мерца пересмотреть подходы. По его мнению, сейчас необходима взвешенная, последовательная и устойчивая государственная политика. Она должна устранить глубинные экономические и социальные причины неуверенности.

Ранее Христианско-демократический союз, возглавляемый Мерцем, потерпел неудачу на региональных выборах. 6 сентября в Саксонии-Анхальт партия набрала 17,2%. 20 сентября в Берлине она уступила первое место "Левым", а в Мекленбурге-Передней Померании впервые не смогла преодолеть пятипроцентный барьер.

