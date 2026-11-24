Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени – температура воздуха на метеостанции на ВДНХ опустилась до минус 1,1 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Предыдущий минимум этой осени зафиксировали 1 ноября – тогда термометры показали минус 0,8 градуса. При этом окончательные данные о температуре минувшей ночи станут известны после 09:00, когда специалисты снимут показания с минимальных термометров.

Леус отметил, что для этого времени года такая температура остается высокой. За последние 5 лет к 24 ноября в Москве воздух остывал до минус 2–9 градусов.

К концу месяца в столице ожидается более сильное похолодание. По прогнозу синоптика, в ночь на 29 и 30 ноября температура может опуститься до минус 5–7 градусов.

Ранее в Москве начал формироваться снежный покров – по данным метеостанции на ВДНХ, его высота пока составляет не более 0,5 сантиметра. По прогнозам синоптиков, к концу ноября и началу декабря слой снега может вырасти до 10–12 сантиметров и сохраниться до весны 2027 года.

При этом ожидаемый снегопад не побьет рекорд 1977 года, когда за аналогичный период в столице выпало 24 миллиметра осадков.

