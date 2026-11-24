Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве призвали отказаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на городской транспорт из-за сильного снегопада 24 ноября. Соответствующую рекомендацию опубликовала пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Тем, кому необходимо воспользоваться автомобилем, советуют избегать поездок в часы наиболее интенсивного движения. Если отменить или перенести выезд невозможно, стоит заранее спланировать маршрут.

Водителям также напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию. На заснеженной дороге тормозной путь увеличивается, поэтому скорость следует снижать заблаговременно, особенно перед пешеходными переходами.

Ранее сообщалось, что 24 ноября в Москве ожидаются сложные погодные условия. Местами пройдет сильный снег, который может привести к гололедице. Днем температура воздуха составит от минус 2 до 0 градусов, ночью опустится до минус 3 градусов.