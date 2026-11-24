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Злоумышленники придумали способ получать доступ к банковским счетам под видом доставки цветов. Они предлагают гражданам принять подарок от неизвестного отправителя, а затем под разными предлогами просят сообщить код из СМС. О новой схеме мошенничества предупредили в МВД России.

Сначала аферисты звонят потенциальным жертвам и сообщают, что для них заказали букет от тайного поклонника. Если человек соглашается получить цветы, ему предлагают выбрать удобный вариант: доставку курьером или самостоятельный вывоз из магазина.

На следующий день после получения букета человеку поступает еще один звонок. Собеседник представляется работником той же службы и просит продиктовать цифры из СМС якобы для оформления отчетности.

В МВД объяснили, что на самом деле этот код может использоваться для подтверждения операций в мобильном банке. Получив его, преступники могут зайти в банковские приложения жертвы, завладеть деньгами на счетах или оформить кредит на ее имя.

В ведомстве подчеркнули, что настоящие службы доставки не запрашивают коды из СМС. Для дополнительной защиты МВД рекомендует включить двухфакторную аутентификацию на важных аккаунтах и регулярно проверять историю банковских операций.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали отправлять гражданам СМС-сообщения, выдавая себя за сервис "Мои документы". В тексте сообщений говорится, что к личному кабинету получателя якобы привязано новое устройство и вход с него выполнен.