Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Даниловском районе Москвы продолжают создавать новое общественное пространство на набережной Марка Шагала, больше половины запланированных работ уже выполнено. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Маршрут протянется от бульвара Братьев Весниных до затона Новинки. Его оформят в духе авангарда XX века – основную пешеходную зону выложат цветной мозаикой в оттенках, напоминающих произведения Марка Шагала.

Вдоль набережной обустроят терренкуры, велосипедные и пешеходные дорожки. Одним из главных объектов станет амфитеатр, его строительство уже ведется. Кроме того, специалисты возводят четыре пешеходные эстакады. Их разместят на участках с большим перепадом высот, чтобы связать маршруты между собой и обеспечить обзор Москвы-реки.

До наступления устойчивых отрицательных температур рабочие продолжат сезонные мероприятия. Сейчас они укрепляют берега, сооружают подпорные стены и прокладывают инженерные коммуникации.

Проект предусматривает преобразование территории одной из старейших промышленных зон столицы, где ранее находились заброшенные и малоиспользуемые участки. Завершить благоустройство планируют в 2027 году. В результате в Даниловском районе появится новый ландшафтный парк – еще одна зона отдыха на берегу Москвы-реки.

Ранее Собянин открыл новую набережную на правом берегу Москвы-реки от Белорусского моста до театра "Мастерская Петра Фоменко". На территории протяженностью 1,2 километра обустроили пешеходные, беговые и велосипедные дорожки, а также установили тематические арт-объекты по мотивам фильма "Старик Хоттабыч". Вдоль набережной также проходит регулярный речной маршрут "Киевский" – "Парк "Фили".

