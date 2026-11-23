Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

У воспитанников частного детского центра "Мастерская знаек" в Екатеринбурге зафиксировали острую кишечную инфекцию. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным ведомства, за детьми и сотрудниками наблюдают врачи. Кроме того, специалисты проверили, как само заведение и кейтеринговая компания, которая предоставляла питание детям, соблюдала требования санитарного законодательства.

В ходе проверки также обследовали персонал и взяли пробы. В Роспотребнадзоре уточнили, что центр временно не работает по решению администрации.

Ранее стало известно, что 28 учеников и четверо сотрудников школы № 3 в Петропавловске-Камчатском обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Пострадавшие поступили в больницу, однако госпитализация им не потребовалась, была оказана амбулаторная помощь.

При этом источник инфекции и пути ее передачи не были раскрыты. Учебное заведение закрыто на карантин, учащихся перевели на дистанционное обучение.