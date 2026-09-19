Уголовное дело возбуждено после отравлений в детском лагере на Сахалине

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Следствие возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления детей в лагере "Юбилейный" на Сахалине. Об этом сообщило региональное управление СК РФ.

По данным министерства образования Сахалина, в больницу из лагеря были отправлены шесть детей с признаками отравления. При этом четырех из них госпитализировали.

В настоящее время для установления всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия. Ход расследования контролирует руководство следственного управления.

Ранее в Калининске Саратовской области скончались 50-летняя женщина и двое детей 8 и 10 лет. По предварительным данным, причиной их смерти могло стать пищевое отравление.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

