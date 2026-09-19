С двух компаний Чекалина взыщут более 405 тысяч рублей

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С двух московских компаний, совладельцем которых является бывший муж блогера Валерии Чекалиной Артем, взыскивают более 405 тысяч рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы и данные Федеральной службы судебных приставов.

Артем и его брат Аркадий Чекалины владеют компанией "Леани", занимающейся розничной торговлей по почте и через интернет. Доля Артема составляет 70%, Аркадию принадлежит 30%. С "Леани" взыскивают 335,7 тысячи рублей имущественных взысканий в пользу физических и юридических лиц, а также исполнительский сбор в размере 40,2 тысячи рублей.

Еще 30 тысяч рублей взыскивают с компании "Би Фит", где Чекалин также значится соучредителем. Штраф назначили в рамках иска Николая Сергеева, который потребовал компенсировать моральный вред из-за незаконной рекламной рассылки.

По данным судебных материалов, мужчина получал на электронную почту рекламу косметики бренда Letique Cosmetics, хотя несколько раз отказывался от рассылки.

Ранее экс-супругов Чекалиных обвинили в организации преступного сообщества и легализации денежных средств. По версии следствия, они вывели из России более 250 миллионов рублей.

В апреле Чекалина приговорили к 7 годам колонии и штрафу в 194,5 миллиона рублей. Он не согласился с решением суда и вместе с защитником обжаловал приговор.

28 сентября Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы. Прокуратура просит сохранить назначенное наказание без изменений, сочтя его соответствующим характеру и общественной опасности преступления.