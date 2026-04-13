Экс-супруга блогера Лерчек приговорили к 7 годам колонии

Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего супруга блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) Артема Чекалина к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в совершении незаконных валютных операций на сумму более 250 миллионов рублей, которые получены от продажи фитнес-марафонов блогера.

Кроме того, его обязуют выплатить штраф в размере более 194 миллионов рублей.

Перед вынесением приговора Чекалину дали последнее слово, во время которого он заявил, что никогда не предоставлял никаких бумаг в банк. Он заявил, что не чувствует себя виновным, и попросил о назначении условного наказания, аргументируя это необходимостью воспитания троих детей, чья мать больна смертельным заболеванием.

Чекалин взят под стражу в зале суда. Пока приговор в законную силу не вступил.

В свою очередь, адвокат осужденного заявил ТАСС, что обвинительный приговор будет обжалован в апелляционной инстанции. По его словам, Чекалин должен был быть оправдан, так как выплатил налоговую задолженность полностью. Кроме того, адвокат также пожелал скорейшего выздоровления Чекалиной.

Прокурор в прениях сторон просил назначить блогеру наказание в виде 7,5 года колонии общего режима и 196 миллионов 921 тысячи рублей штрафа.

При этом инстанция учла в качестве смягчающих обстоятельств наличие у Чекалина на содержании троих малолетних детей, пожилых родителей, а также положительные характеристики, приобщенные ранее к материалам уголовного дела.

Кроме того, суд учел позицию представителей гособвинения в прениях сторон, которые, обосновывая запрашиваемый срок, отметили, что Чекалин, несмотря на частичное признание вины, не признал преступный умысел. Также инстанция учла блогеру в срок наказания время, проведенное им с момента задержания под домашним арестом.

Чекалиных задержали осенью 2024 года. Вместе с экс-супругой его обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег. По данным следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей.

Бывшие супруги по решению суда были отправлены под домашний арест. Лерчек свою вину не признала, Чекалин сознался только в неуплате налогов.

В 2026 году после рождения четвертого ребенка у Лерчек было диагностировано онкологическое заболевание. В связи с этим по запросу прокуратуры суд принял решение изменить меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Блогеру разрешено использовать интернет для доступа к медицинским и образовательным ресурсам, а также к сайтам судебных органов. Уголовное преследование в отношении нее также приостановлено до момента выздоровления.