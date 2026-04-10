Чекалин заявил, что его экс-супруга старается жить жизнь

Блогер Артем Чекалин после судебного заседания по делу о выводе денег в ОАЭ заявил, что его экс-супруга Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина), которая борется с онкологией, старается жить жизнь.

По его словам, к Чекалиной приезжали подруги, которые сказали, что она "старается держаться". Кроме того, Лерчек ходит на плаванье и гуляет с детьми в парке.

О болезни Чекалиной стало известно в феврале 2026 года. Сначала медики нашли злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем выявили рак желудка четвертой стадии.

Блогер начала проходить курс химиотерапии и лучевую терапию. Из-за заболевания суд смягчил меру пресечения, заменив домашний арест на запрет определенных действий. Уголовное дело в отношении женщины приостановили до ее выздоровления. 31 марта суд прекратил дело о банкротстве Лерчек в связи с погашением задолженности по налогам.

В 2024 году правоохранители возбудили уголовное дело против Лерчек и ее бывшего мужа. Блогеры обвинялись в выводе за границу свыше 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Суд отправил фигурантов под домашний арест.

