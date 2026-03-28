Блогер Лерчек рассказала об ограничениях на посещение врачей

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) вынуждена была посетить фельдшерский пункт в Истре вместо профильного медцентра из-за ограничений на время следствия. Об этом она рассказала в видео, опубликованном в телеграм-канале адвокатов блогера.

"Он (следователь. – Прим. ред.) сказал, что записаться мы туда (в медучреждение. – Прим. ред.) можем только при нем, потому что я не могу пользоваться интернетом и мне запрещено пользоваться Госуслугами. И мы при нем открыли Госуслуги и нашли ближайшее место", – рассказала Лерчек.

Защита блогера также добавила, что жалобы Чекалиной на состояние ее здоровья игнорировались в течение семи месяцев. При этом разрешение на посещение врача выдавалось только два раза.

Адвокаты уточнили, что 90% ходатайств защиты касались именно профильных частных центров с необходимым оборудованием. По их словам, все они были отклонены.

О болезни Чекалиной стало известно после рождения четвертого ребенка в феврале 2026 года. Сначала медики нашли злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем подтвердили рак желудка.

После этого блогер начала проходить курс химиотерапии и лучевую терапию. Ей также провели операцию по удалению новообразования в позвонках.

В связи с заболеванием Лерчек суд по ходатайству прокуратуры смягчил меру пресечения – домашний арест заменили на запрет определенных действий. Блогеру разрешили пользоваться интернетом для посещения медицинских и образовательных сайтов, а также страниц судов. Уголовное дело в отношении нее также приостановили до выздоровления.

Параллельно с этим до 31 марта было отложено рассмотрение заявления ФНС России о банкротстве блогера. Представитель Лерчек Максим Курносов заявил, что ее долг перед налоговой полностью погашен.