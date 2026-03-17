Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
17 марта, 15:39

Шоу-бизнес

Суд отложил рассмотрение заявления ФНС о банкротстве блогера Лерчек до 31 марта

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Арбитражный суд Москвы отложил до 31 марта рассмотрение заявления ФНС России о банкротстве блогера Лерчек (Валерии Чекалиной. – Прим. ред.), передает РИА Новости.

Уточняется, что перерыв объявлен, чтобы налоговая служба проверила информацию представителя блогера о полном погашении задолженности 16 марта.

Представитель Лерчек Максим Курносов, в свою очередь, заявил, что ее долг перед ФНС полностью погашен. Он передал суду документ о перечислении 16 марта 176 миллионов рублей на налоговый счет блогера, подчеркнув, что эта сумма превышает размер требований.

Судья Дарья Кузнецова уточнила, что деньги поступили от некого физического лица. Кто именно внес средства, Курносов после заседания комментировать отказался.

О болезни Лерчек стало известно вскоре после рождения четвертого ребенка в феврале 2026 года. Сначала у нее нашли злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем подтвердили рак желудка четвертой стадии.

Блогер начала проходить курс химиотерапии, лучевую терапию. Лерчек также провели операцию по удалению новообразования в позвонках. Ее дети от брака с Артемом Чекалиным сейчас живут с отцом и знают о болезни матери.

Экс-супругов обвиняют в выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Под домашний арест их отправили осенью 2024 года. Лерчек вину не признает, ее экс-супруг сознался в неуплате налогов, но отрицает причастность к выводу средств.

На фоне тяжелого состояния здоровья Гагаринский суд Москвы по ходатайству прокуратуры смягчил меру пресечения – домашний арест заменен запретом определенных действий. Лерчек разрешено пользоваться интернетом только для посещения медицинских и образовательных сайтов, а также страниц судов. Уголовное дело в отношении нее приостановлено до выздоровления.

Сама Чекалина подтвердила свой диагноз, поблагодарила за поддержку и заявила, что хочет и будет жить.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика