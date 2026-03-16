Блогеру Лерчек удалили новообразование в позвонках

Блогеру Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) провели еще одну операцию и удалили новообразование в позвонках, сообщила ТАСС ее адвокат Юлия Лисановская.

Она отметила, что сейчас Лерчек назначен постельный режим, она не может самостоятельно двигаться. Кроме того, у нее острая потеря зрения на правый глаз.

В свою очередь, отец четвертого ребенка Лерчек, тренер по танцам Луис Сквиччиарини рассказал, что 16 марта блогер начала проходить лучевую терапию после первой химиотерапии. В своем Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) он опубликовал соответствующее фото.

О болезни Чекалиной стало известно после рождения ее сына. Сквиччиарини сообщил, что у нее выявили злокачественные раковые клетки и метастазы в легких. Позднее ей диагностировали рак желудка четвертой стадии. Ее бывший муж Артем Чекалин рассказал, что их общие дети в данный момент живут вместе с ним и знают про онкологическое заболевание матери.

Чекалины обвиняются в проведении незаконных валютных операций по переводу денег на иностранные счета с использованием подложных документов. По данным следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей.

По решению суда бывшие супруги были отправлены под домашний арест. Лерчек свою вину не признала, Чекалин сознался в неуплате налогов.

