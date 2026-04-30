Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 17:55

Наука
Science Daily: под Тихим океаном обнаружен раскол тектонической плиты

Ученые обнаружили раскол тектонической плиты под Тихим океаном

Фото: 123RF.com/guphary

Ученые зафиксировали начало разрушения тектонической плиты под Тихим океаном. Об этом сообщает Science Daily.

По данным журнала, две плиты медленно заезжают под Северо-Американскую плиту и постепенно ломаются. Ученые впервые получили четкие снимки результатов этого процесса.

Ведущий автор исследования Брэндон Шук сравнил происходящее с медленным сходом поезда с рельсов.

"Запуск зоны субдукции – это как попытка толкнуть поезд в гору: это требует огромных усилий. Но как только она начинает двигаться, поезд словно несется вниз по склону, и его невозможно остановить", – пояснил он.

В частности, ученые нашли несколько крупных разрывов. В одном месте пласты сместились по вертикали на 5 километров. При этом вдоль 75-километрового разлома одни участки еще сотрясаются от землетрясений, а другие нет, что означает полное отсоединение части плиты.

Ранее ученые сообщили, что тектоническая плита Эксплорер в Тихом океане начала разрушаться под воздействием внутреннего напряжения. Это естественный процесс, при котором одна плита погружается под другую. По словам экспертов, подобные процессы способны привести к трагическим последствиям.

