Science Daily: под Тихим океаном обнаружен раскол тектонической плиты

Ученые зафиксировали начало разрушения тектонической плиты под Тихим океаном. Об этом сообщает Science Daily.
По данным журнала, две плиты медленно заезжают под Северо-Американскую плиту и постепенно ломаются. Ученые впервые получили четкие снимки результатов этого процесса.
Ведущий автор исследования Брэндон Шук сравнил происходящее с медленным сходом поезда с рельсов.
"Запуск зоны субдукции – это как попытка толкнуть поезд в гору: это требует огромных усилий. Но как только она начинает двигаться, поезд словно несется вниз по склону, и его невозможно остановить", – пояснил он.
В частности, ученые нашли несколько крупных разрывов. В одном месте пласты сместились по вертикали на 5 километров. При этом вдоль 75-километрового разлома одни участки еще сотрясаются от землетрясений, а другие нет, что означает полное отсоединение части плиты.
Ранее ученые сообщили, что тектоническая плита Эксплорер в Тихом океане начала разрушаться под воздействием внутреннего напряжения. Это естественный процесс, при котором одна плита погружается под другую. По словам экспертов, подобные процессы способны привести к трагическим последствиям.