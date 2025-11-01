График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 10:09

Наука
Science Advances: тектоническая плита Эксплорер начала разрушаться в Тихом океане

Ученые заметили разрушение тектонической плиты Эксплорер в Тихом океане

Фото: depositphotos/peshkova

Тектоническая плита Эксплорер в Тихом океане начала разрушаться под воздействием внутреннего напряжения, сообщает News.ru со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science Advances.

Ученые отмечают, что это естественный процесс, при котором одна плита погружается под другую.

Геолог Брэндон Шак пояснил, что динамика в зоне субдукции – вдоль границы сходящихся плит – настолько мощная, что ее можно сравнить с попыткой толкнуть поезд в гору. Подобные процессы, как отмечают эксперты, способны привести к трагическим последствиям.

Как до этого сообщало издание The New York Times, другой разлом в этом регионе – зоне субдукции Каскадия в плите Хуан-де-Фука – способен вызвать мегаземлетрясение, которое может стать крупнейшей природной катастрофой в истории Северной Америки.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,1 в турецкой провинции Балыкесир привело к обрушению четырех зданий. По предварительным данным, жертв и пострадавших не было. Эпицентр подземных толчков находился недалеко от населенного пункта Сындыргы на глубине 5,9 километра.

