Четыре здания обрушились из-за землетрясения в Турции

Фото: ТАСС/AP/Berkman Ulutin

Четыре здания обрушились в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир на западе Турции. Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. На местах продолжаются работы по разбору завалов.

Также отмечается, что эпицентр землетрясения находился в районе населенного пункта Сындыргы на глубине 5,9 километра. После первого толчка произошло еще несколько афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,2.

Ранее, 26 октября, землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Черном море, неподалеку от Стамбула. При этом эпицентр подземных толчков находился на глубине 13 километров к северо-западу от города, примерно в 16 километрах от берега.

Подземные толчки ощущались в ряде районов Стамбула. Однако данные о пострадавших не поступали.