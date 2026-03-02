Форма поиска по сайту

02 марта, 11:58

Происшествия

Трое полицейских погибли в Москве от детонации взрывных устройств в 2025–2026 годах

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Трое полицейских погибли в Москве от дистанционной детонации взрывных устройств в 2025–2026 годах. Об этом сообщила в мессенджере MAX официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступления совершили граждане, которые находились под влиянием украинских спецслужб. Для вербовки последние использовали мобильную связь, мессенджеры и соцсети.

Волк призвала критически относиться к предложениям о быстром заработке, угрозам или требованиям выполнить те или иные действия. Подработка, которая кажется хорошо оплачиваемой и безобидной, может обернуться фатальными последствиями, подчеркнула она.

"Если вам поступили подозрительные предложения или вас склоняют к совершению ряда действий, в том числе под предлогом участия в специальной операции силовых структур, незамедлительно сообщайте об этом в полицию по телефону 02 (с мобильных – 102)", – уточнила представитель МВД.

В конце февраля на площади Савеловского вокзала произошел взрыв, в результате которого скончался сотрудник ДПС Денис Братущенко. Двое его коллег получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Злоумышленник, причастный к взрыву, скончался на месте ЧП.

В конце декабря 2025-го на Елецкой улице также погибли двое полицейских – Илья Климанов и Максим Горбунов. По данным следствия, они заметили подозрительного человека около служебного автомобиля. Когда они приблизились, намереваясь задержать его, мужчина привел в действие взрывное устройство.

происшествиягород

