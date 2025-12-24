Фото: Москва 24

Двое сотрудников ДПС погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По предварительным данным, все произошло в ночь на среду, 24 декабря. Правоохранители увидели подозрительного человека возле служебного автомобиля. В момент, когда они подошли ближе для его задержания, сработало взрывное устройство. Неизвестный, который находился рядом с полицейскими, скончался.

Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот взрывных устройств".

Криминалисты и следователи осматривают место происшествия. Подготавливаются материалы для назначения судебных экспертиз, включая медицинскую, генетическую и взрывотехническую. Помимо этого, устанавливается механизм, который привел в действие взрывное устройство, а также допрашиваются свидетели и изучаются камеры видеонаблюдения.

В ведомстве подчеркнули, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил криминалистам центрального аппарата подключиться к расследованию с целью установления лиц, которые причастны к организации и исполнению преступления.

Помимо этого, расследование уголовного контролирует прокуратуры Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Семьям погибшим сотрудников ДПС будет оказана вся необходимая помощь, добавили в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы. Руководство и личный состав ГУ МВД по городу выразили соболезнования в связи с гибелью лейтенантов Ильи Климанова и Максима Горбунова.

"Климанову было 24 года, он пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. <...> Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, ему было 25 лет, дома остались супруга и девятимесячная дочь", – говорится в сообщении.

О взрыве на Елецкой улице изначально писали СМИ. Уточнялось, что по данному адресу находится отдел МВД по столичному району Орехово-Борисово Южное. При этом несколько дней назад, 22 декабря, на Ясеневой улице взорвался автомобиль, в котором находился генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Он погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.