ТАСС: автомобиль взорвался на парковке в Ясенево

22 декабря, 07:41Происшествия
Уточняется, что взрыв произошел около 07:00. Предварительно, в результате инцидента пострадал один человек. Источник Агентства "Москва" уточнил, что у него контузия.
На место прибыли сотрудники оперативных служб. Подробности случившегося выясняются.
Ранее сообщалось о взрыве в Химках, в результате которого погиб подросток. Кроме того, травмы получила 51-летняя женщина, находившаяся поблизости, и еще один молодой человек.
Пострадавшие были госпитализированы. В Минздраве Московской области уточняли, что один из них находился в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести.
Причиной взрыва стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения. Уточнялось, что он был заранее оснащен взрывным устройством.
По факту случившегося возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.