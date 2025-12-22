ТАСС: автомобиль взорвался на парковке в Ясенево

Видео: Москва 24

Автомобиль взорвался на парковке на Ясеневой улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Уточняется, что взрыв произошел около 07:00. Предварительно, в результате инцидента пострадал один человек. Источник Агентства "Москва" уточнил, что у него контузия.

На место прибыли сотрудники оперативных служб. Подробности случившегося выясняются.

Ранее сообщалось о взрыве в Химках, в результате которого погиб подросток. Кроме того, травмы получила 51-летняя женщина, находившаяся поблизости, и еще один молодой человек.

Пострадавшие были госпитализированы. В Минздраве Московской области уточняли, что один из них находился в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести.

Причиной взрыва стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения. Уточнялось, что он был заранее оснащен взрывным устройством.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.