Подросток погиб при взрыве неизвестного устройства в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Подросток погиб, а еще один подросток пострадал от взрыва неизвестного устройства в Химках, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Московской области.

"Инцидент произошел в Банном переулке, в результате взрыва предмета есть один погибший – подросток, второй ребенок пострадал", – рассказали в пресс-службе.

Предположительно, взорвавшийся предмет был заранее оснащен взрывным устройством.

В МВД уточнили, что на место выехали оперативные службы для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Детский омбудсмен Ксения Мишонова в своем телеграм-канале уточнила, что ранения также получила проходившая мимо женщина. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По данным телеграм-канала Mash, выживший при взрыве подросток рассказал, что они с другом просто прогуливались, когда под ногами "что-то сдетонировало". Предполагается, что его товарищ мог пнуть взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что 10-летний мальчик в Красногорске пострадал от взрыва, когда поднял денежные купюры с земли. В результате ребенку оторвало несколько пальцев на правой руке. Также пострадала и левая кисть.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Уточнялось, что детонацию вызвало взрывное устройство, мощность которого составила около 10 граммов в тротиловом эквиваленте.