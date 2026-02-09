Сергей Собянин доложил Владимиру Путину об основных направлениях развития Москвы

Фото: kremlin.ru

Сергей Собянин в ходе встречи с Владимиром Путиным доложил об основных итогах развития Москвы в 2025 году и ближайших планах по реализации нацпроектов.

Он подчеркнул, что Москва успешно и стабильно развивается. Более того, положительные тенденции удалось сохранить в большинстве ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

По предварительным оценкам, валовый региональный продукт (ВРП) столицы в 2025 году увеличился на 2,3%, а за последние пять лет – на 28,4%, главным образом за счет роста инвестиций, объем которых за указанный период вырос в 1,6 раза.

Промышленность города становится все более высокотехнологичной и менее зависимой от импорта, продолжил Собянин. Сегодня в столице насчитывается свыше 13 миллионов квадратных метров современных производственных площадей, а к 2032 году их планируют удвоить.

При этом доля высокотехнологичных отраслей в выручке предприятий должна превысить 50% вместо нынешних 38%.

Говоря о подготовке кадров, мэр подчеркнул модернизацию системы среднего профессионального образования. Это происходит в том числе за счет обновления учебных программ, расширения практики и открытия флагманских центров подготовки.

"В ближайшие годы построим 7 инновационных колледжей, которые по оснащению и образовательным возможностям не будут уступать лучшим университетским кампусам нашей страны", – заявил Собянин в ходе встречи.

В строительной сфере, по словам градоначальника, ключевым драйвером остается программа реновации. Только за прошлый год было введено 2,3 миллиона квадратных метров жилья. При этом использование инновационных технологий позволило сократить сроки строительства домов до полугода, что примерно втрое быстрее традиционных сроков.

Значительные усилия направлены на развитие транспортной инфраструктуры. В 2025 году завершено обновление подвижного состава на всех четырех Московских центральных диаметрах (МЦД) и достроен основной участок Троицкой линии метро.

"В этом году откроем первые станции Рублево-Архангельской ветки, продолжим строить Бирюлевскую линию, а также станции "Гольяново" и "Достоевская". Наметили продление Сокольнической и Филевской линий. Также в планах до 2032-го – строить порядка 100 километров дорог ежегодно", – уточнил мэр.

Он упомянул о росте показателя ожидаемой продолжительности жизни в столице до 80 лет. Это непосредственно связано с активной модернизацией медицинский инфраструктуры в Москве, в том числе с реконструкцией поликлиник и стартом комплексного обновления стационаров, которое планируется завершить к 2030 году.

Власти также продолжат развивать массовый спорт. Только в 2026 году намечено не менее 90 крупных спортивных мероприятий.

Кроме того, Москва усиливает позиции центра креативных индустрий для стран БРИКС и глобального Юга и остается одним из главных туристических направлений. В прошлом году город посетили рекордные 26,5 миллиона человек.

Собянин добавил, что столица продолжит помогать городам-побратимам – Луганску и Донецку – в восстановлении инфраструктуры, и поблагодарил президента за поддержку ключевых городских проектов.

Ранее Собянин подчеркивал, что Москва на равных конкурирует с ведущими мегаполисами планеты. По его словам, столица не отступает от стратегических целей развития, несмотря на сложности. Мэр указывал, что развитие города продолжается, а столичные власти ставят новые амбициозные цели.

