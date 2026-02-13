Форма поиска по сайту

13 февраля, 06:58

Политика

В Госдуме предложили законодательно закрепить выплаты за продолжительный брак

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Выплаты супругам, которые состоят в браке более 50 лет, необходимо закрепить на федеральном уровне. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат напомнил, что в феврале прошлого года в ГД уже вносился законопроект о закреплении выплат в 30 тысяч рублей для супружеских пар к 30-летию брака, 40 тысяч рублей – к 40-летию брака и так далее. Однако в конечном итоге инициативу отклонили. В данный момент документ находится на стадии доработки.

"Нужно начать действовать поступательно и выделить сначала те семьи, которые продолжительное время находятся в браке. Не так, как мы первоначально предложили, а начать с 50 лет совместной жизни и больше", – указал Нилов, которого цитирует РИА Новости.

Одновременно с этим, добавил депутат, важно сохранить действующие региональные выплаты, как это делается, к примеру, в Москве, Подмосковье или Санкт-Петербурге.

Продолжительный брак является не только личным счастьем супругов, но и важным социальным ориентиром общества, отметил парламентарий. При этом официальное внимание супругам, сохраняющим верность и взаимоуважение на протяжении десятилетий, станет допстимулом для укрепления института семьи. Поддержка пар-долгожителей является реализацией государственной семейной политики, заключил Нилов.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи в России сохранят право на получение пособия в размере половины прожиточного минимума при превышении доходов семьи в пределах 10%.

В Общественной палате (ОП) РФ предложили ввести в стране "отцовский капитал" как допвыплату для многодетных семей, чтобы стимулировать рождение третьих и последующих детей.

Новости регионов: программа "Семейная ипотека" продолжит работу в 2026 году

