Милонов предложил наказывать за навязывание Дня святого Валентина школьникам

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Тех, кто навязывает несовершеннолетним празднование Дня святого Валентина, следует привлекать к ответственности. С таким мнением в беседе с РИА Новости выступил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Депутат считает, что праздник имеет эротический подтекст. Особую обеспокоенность, по мнению Милонова, вызывает активное называние Дня всех влюбленных несовершеннолетним в школах, рекламе и социальной среде.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая выступила с идеей "перепрофилировать" праздник 14 февраля в России, уйдя от упоминания святого Валентина.

По ее мнению, праздник прижился в России лишь из-за отсутствия аналогичной даты для признаний в чувствах. Парламентарий отметила, что можно изменить ориентиры, не вспоминая при этом "неоднозначную историю" Валентина.

В качестве альтернативных названий Буцкая предложила "День любви" или "День плюшевой игрушки". По ее словам, такое решение добавит празднику нежности.

Москва тем временем готовится к этой романтичной дате. Для москвичей и туристов в День святого Валентина стартует ежегодная выставка "Репетиция весны". Она будет представлена в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". По обещаниям пресс-службы сада, к празднику в нем расцветут тюльпаны, нарциссы, крокусы, груши и другие растения.