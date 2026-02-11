Форма поиска по сайту

11 февраля, 22:12

Происшествия

Оперштаб назвал фейком сообщение о покупке диплома как о причине стрельбы в Анапе

Фото: ТАСС/Яков Поткин

Анонимное голосовое сообщение о покупке диплома как о причине стрельбы в техникуме в Анапе является фейком. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

"Источником десятков публикаций <...> стало одно и то же анонимное голосовое сообщение, сброшенное в чаты", – указано в сообщении.

В данном аудиосообщении говорилось, что студент якобы заплатил за получение диплома досрочно 600 тысяч рублей, однако диплом ему не выдали.

В оперштабе напомнили, что нападавший являлся студентом второго курса и никак не мог завершить обучение досрочно. При этом само сообщение было создано по всем "правилам" вбросов – говоривший якобы знает кого-то, кто знает, как все произошло.

Инцидент со стрельбой в техникуме Анапы произошел 11 февраля. В результате погиб охранник. Еще два человека получили ранения средней степени тяжести.

Стрельбу открыл студент учебного заведения 2008 года рождения. Он использовал неустановленное оружие и имел при себе разгрузку с патронами. Злоумышленник был задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе

