13 февраля, 12:18

Общество
Синоптик Позднякова: снег с дождем ожидается в Москве 14 февраля

Синоптик рассказала о погоде в День всех влюбленных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Снег с дождем ожидается в столице в День всех влюбленных, 14 февраля. Об этом Агентству "Москва" рассказала ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, температура ночью составит от минус 1 до плюс 1 градуса. Дневные температуры будут в пределах 0–2 градусов.

"То есть температура воздуха будет выше климатической нормы градусов на 5. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя", – указала Позднякова.

Ранее метеоролог Михаил Леус рассказал, что солнце в Москве может появиться в середине следующей недели. С его слов, солнечные лучи можно будет наблюдать 17 и 18 февраля. Однако, подчеркнул специалист, их будет не очень много.

Высота снежного покрова выросла на 6 сантиметров в Москве

