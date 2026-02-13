Психолог Зберовский: совмещающие несколько работ люди более склоны к депрессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Человек, совмещающий несколько работ, чаще сталкивается с депрессией и эмоциональным выгоранием. Об этом "Абзацу" заявил психолог Андрей Зберовский.

Forbes ранее опубликовал статистику, согласно которой каждый третий россиянин скрывает от руководства подработку или другое место занятости. Отмечается, что явление уже давно перестало носить временный характер и все больше граждан ищут дополнительный источник заработка для накопления финансовой подушки безопасности.

По словам Зберовского, двойная занятость является крайне изнурительной и пагубно сказывается на человеческом организме.

"Постоянная нагрузка и отсутствие дома может привести к кризису в семейных отношениях. <…> В среднем обычно после 5 лет (такой жизни. – Прим. ред.) начинается выгорание, усталость. Человек считает, что он не живет для себя, чувствует, что недоволен жизнью", – пояснил Зберовский.

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что пик сезона на рынке труда настал в январе и продолжится весь февраль. Март и апрель тоже могут стать достаточно результативными в плане поиска работы.

