Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 17:33

Общество
Главная / Новости /

Психолог Зберовский: совмещающие несколько работ люди более склоны к депрессии

Психолог назвал последствия долгосрочного совмещения нескольких работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Человек, совмещающий несколько работ, чаще сталкивается с депрессией и эмоциональным выгоранием. Об этом "Абзацу" заявил психолог Андрей Зберовский.

Forbes ранее опубликовал статистику, согласно которой каждый третий россиянин скрывает от руководства подработку или другое место занятости. Отмечается, что явление уже давно перестало носить временный характер и все больше граждан ищут дополнительный источник заработка для накопления финансовой подушки безопасности.

По словам Зберовского, двойная занятость является крайне изнурительной и пагубно сказывается на человеческом организме.

"Постоянная нагрузка и отсутствие дома может привести к кризису в семейных отношениях. <…> В среднем обычно после 5 лет (такой жизни. – Прим. ред.) начинается выгорание, усталость. Человек считает, что он не живет для себя, чувствует, что недоволен жизнью", – пояснил Зберовский.

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что пик сезона на рынке труда настал в январе и продолжится весь февраль. Март и апрель тоже могут стать достаточно результативными в плане поиска работы.

HR-эксперт рассказал, как соискателю отличить тестовое задание от рабочего проекта

Читайте также


общество

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика