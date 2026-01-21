HR-эксперт Лоикова рекомендовала менять работу в январе и октябре в 2026 году

Фото: depositphotos/pressmaster

Февраль и октябрь – среди наиболее удачных месяцев 2026 года для поиска новой работы. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, пик сезона на рынке труда настал в январе и продолжится весь февраль. Многие компании обращаются по вопросу поиска сотрудников, поскольку уже сформированы бюджеты, разработаны планы развития и есть вакансии, отметила специалист.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Кроме того, руководители вернулись из отпусков и готовы проводить собеседования. При этом многие сотрудники решили начать год на новом месте, после того как получили вознаграждения на прежнем. А тем более если премий не было. На их места теперь тоже активно ищут кандидатов.

По словам Лоиковой, март и апрель тоже могут стать достаточно результативными в плане поиска работы. Компании, которые не закрыли вакансии в январе-феврале, продолжат искать кандидатов, а кто-то из работодателей к этому времени решит что-то поменять и развить проекты, которые потребуют усиления команды.

Однако в первой половине мая активность на рынке труда начнет снижаться из-за предстоящих отпусков. Вторая волна поиска кандидатов ожидается в сентябре и октябре, подчеркнула эксперт.

"Компании будут запускать проекты до начала нового года и набирать для них работников. При этом многие вакансии освободятся, потому что сотрудники после отдыха захотят устроиться на новое место, чтобы получить новогодние бонусы. Поэтому советую приступить к поиску в конце августа, чтобы в сентябре выйти на активную стадию собеседований", – сказала Лоикова.

Начало ноября тоже обещает быть довольно активным, но ближе к концу месяца и в декабре процесс замедлится. Компании начнут подводить итоги года, плюс кто-то отправится в отпуска, поэтому снова наступит затишье, предупредила она.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт В целом лучшим временем для поиска работы является то, когда человек психологически к этому готов и решительно настроен. Если желание есть, поиски не надо прекращать даже в "тихие" месяцы.

