Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 14:08

Общество
Главная / Новости /

HR-эксперт Лоикова рекомендовала менять работу в январе и октябре в 2026 году

HR-эксперт назвала лучшие месяцы для смены работы в 2026 году

Фото: depositphotos/pressmaster

Февраль и октябрь – среди наиболее удачных месяцев 2026 года для поиска новой работы. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, пик сезона на рынке труда настал в январе и продолжится весь февраль. Многие компании обращаются по вопросу поиска сотрудников, поскольку уже сформированы бюджеты, разработаны планы развития и есть вакансии, отметила специалист.

Кроме того, руководители вернулись из отпусков и готовы проводить собеседования. При этом многие сотрудники решили начать год на новом месте, после того как получили вознаграждения на прежнем. А тем более если премий не было. На их места теперь тоже активно ищут кандидатов.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

По словам Лоиковой, март и апрель тоже могут стать достаточно результативными в плане поиска работы. Компании, которые не закрыли вакансии в январе-феврале, продолжат искать кандидатов, а кто-то из работодателей к этому времени решит что-то поменять и развить проекты, которые потребуют усиления команды.

Однако в первой половине мая активность на рынке труда начнет снижаться из-за предстоящих отпусков. Вторая волна поиска кандидатов ожидается в сентябре и октябре, подчеркнула эксперт.

"Компании будут запускать проекты до начала нового года и набирать для них работников. При этом многие вакансии освободятся, потому что сотрудники после отдыха захотят устроиться на новое место, чтобы получить новогодние бонусы. Поэтому советую приступить к поиску в конце августа, чтобы в сентябре выйти на активную стадию собеседований", – сказала Лоикова.

Начало ноября тоже обещает быть довольно активным, но ближе к концу месяца и в декабре процесс замедлится. Компании начнут подводить итоги года, плюс кто-то отправится в отпуска, поэтому снова наступит затишье, предупредила она.

В целом лучшим временем для поиска работы является то, когда человек психологически к этому готов и решительно настроен. Если желание есть, поиски не надо прекращать даже в "тихие" месяцы.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

Ранее HR-специалист Александра Королева рассказала, что самыми выгодными для отпуска месяцами в 2026 году станут апрель, июль, август, сентябрь и октябрь. Все потому, что в них нет праздничных дней, объяснила она.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика