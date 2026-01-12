Форма поиска по сайту

12 января, 18:54

Общество
Эксперт Яковлева назвала самые длительные выходные до конца 2026 года

В режиме ожидания: сколько россияне будут отдыхать в 2026 году

В 2026 году россиян ждут несколько длинных выходных. Когда наступят следующие праздники и в какие месяцы наиболее выгодно отдыхать в наступившем году, расскажет Москва 24.

Официальные выходные

Фото: depositphotos/stockasso

Согласно утвержденному производственному календарю на 2026 год, при пятидневной рабочей неделе россиян ждет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнила эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Она уточнила, что после январских праздников длинные выходные пройдут по следующему расписанию:

  • День защитника Отечества – с 21 (суббота) по 23 февраля (понедельник);
  • Международный женский день – с 7 (суббота) по 9 марта (понедельник);
  • Праздник Весны и Труда – с 1 (пятница) по 3 мая (воскресенье);
  • День Победы – с 9 (суббота) по 11 мая (понедельник);
  • День России – с 12 (пятница) по 14 июня (воскресенье).

Яковлева также отметила, что День народного единства, 4 ноября, в 2026 году придется на среду.

Поскольку длительных непрерывных выходных в 2026 году больше не будет, вышеуказанные праздники не окажут существенного влияния на трудовые процессы.
Валентина Яковлева
эксперт по трудовому праву

При этом специалист пояснила, что компаниям с непрерывными производственными циклами придется обеспечивать работу в официальные выходные дни. Яковлева подчеркнула, что сотрудникам должны предоставить компенсацию в соответствии с требованиями трудового законодательства – повышенную оплату или дополнительный день отдыха.

При этом ранее почти каждый третий россиянин признался, что уходил в "тихий отпуск" в рабочие дни без официального отгула или отпуска, совмещая отдых и трудовые задачи.

Согласно исследованию, 63% работодателей относятся к подобной практике нейтрально: их приоритет – своевременное и качественное решение поставленных задач. При этом 29% респондентов высказались позитивно о данном подходе.

Чаще всего положительные отзывы поступают от представителей образовательных учреждений, маркетинговых компаний и туристической отрасли. Однако 8% опрошенных руководителей выразили недовольство таким способом организации труда. По их мнению, практика "тихого отпуска" создает риски для бизнеса.

"Дорогой" рабочий день

Фото: 123RF.com/adiruch

При этом, говоря об отпуске, HR-специалист Александра Королева напомнила, что самые невыгодные месяцы для длительного отдыха – те, в которых много официальных праздников.

В разговоре с Москвой 24 она пояснила, что чем больше в месяце выходных, тем выше стоимость каждого рабочего дня.

"При этом отпускные начисляют не по этой высокой ставке, а по среднему заработку за год. Проще говоря, сотрудник как бы меняет дорогой рабочий день на оплату по усредненной, зачастую более низкой для этого периода стоимости", – отметила она.

Безусловными антилидерами Королева назвала январь и май, на втором месте – март и февраль.

При этом с февралем есть нюанс: месяц короткий, и стоимость одного рабочего дня в нем еще выше, поэтому даже один день отпуска может быть ощутим для бюджета.
Александра Королева
HR-эксперт

Соответственно, выгодными месяцами считаются те, в которых нет праздничных дней. В 2026 году это апрель, июль, август, сентябрь и октябрь.

Однако определить самый удачный из них довольно сложно, считает специалист.

"Кто-то привязан к школьным каникулам и выбирает лето. Для тех, кто свободен в планировании, часто выгоднее ехать вне каникул и праздников – и цены на путешествия ниже, и финансовых потерь из-за расчета отпускных не будет", – пояснила она.

Кроме того, эксперт отметила, что многие стараются присоединить отпуск к выходным и праздникам. Например, оформляют пять дней с понедельника по пятницу, чтобы получить семь или больше дней отдыха подряд. Закон этого не запрещает, но работодатель может не согласовать такую схему, обратила внимание HR-эксперт.

