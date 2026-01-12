Эксперт Королева: апрель, июль, август, сентябрь и октябрь – выгодные месяцы для отпуска

Фото: depositphotos/d.travnikov

Апрель, июль, август, сентябрь и октябрь – это самые выгодные месяцы для отпуска в этом году. Об этом Москве 24 рассказала HR-специалист Александра Королева.

По словам эксперта, самыми невыгодными месяцами для отпуска считаются те, в которых много официальных праздников. Среди них – январь и май.

"Февраль и март тоже менее выгодны. Хотя с февралем есть нюанс: месяц короткий, и стоимость одного рабочего дня в нем высокая, поэтому даже один день отпуска может быть ощутим для бюджета", – отметила она.

Королева пояснила, что чем больше в месяце выходных и праздников, тем меньше рабочих дней. Соответственно, стоимость каждого такого дня возрастает.

"При этом отпускные начисляют не по этой высокой ставке, а по среднему заработку за год. Проще говоря, сотрудник как бы "меняет" дорогой рабочий день на оплату по усредненной, зачастую более низкой для этого периода стоимости", – указала эксперт.

В апреле, июле, августе, сентябре и октябре нет праздничных дней, поэтому конкретные числа месяца особой роли с точки зрения выплат не играют – расчет идет от среднего дневного заработка, подчеркнула специалист.

"Многие стараются присоединить отпуск к выходным – взять, например, 5 дней с понедельника по пятницу, чтобы получить 7 или 9 дней отдыха подряд. Закон этого не запрещает, но политика компании может быть разной. Главное – помнить, что одна часть отпуска в году должна быть не менее 14 календарных дней", – уточнила Королева.

Она добавила, что определить самый удачный месяц сложно, так как все индивидуально. Например, кто-то привязан к школьным каникулам и выбирает лето. Те, кто свободен в планировании, могут отправиться в отпуск вне каникул и праздников, поскольку цены на путешествия будут ниже, заключила эксперт.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила дополнительную компенсацию для тех, кто вынужден работать в новогоднюю ночь. Она выступила с инициативой закрепить за этой категорией сотрудников право на 3 дополнительных оплачиваемых дня отпуска. Соответствующее обращение парламентарий направила главе Минтруда Антону Котякову.