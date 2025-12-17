Форма поиска по сайту

Депутат Бессараб: россияне будут отдыхать 118 дней в 2026 году

В Госдуме назвали число рабочих и выходных дней в 2026 году

Фото: depositphotos/belchonock

В 2026 году россиян ожидает 247 рабочих дней и 118 выходных. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

При этом если добавить к выходным 28-календарный оплачиваемый отпуск, то всего отдых составит 146 дней. Вместе с тем привычных гражданам четырехдневных выходных в майские праздники в 2026 году ждать не стоит.

"Но общее количество дней отдыха позволяет и без них хорошо отдохнуть", – приводит РИА Новости слова Бессараб.

Всего россиян ожидает семь коротких рабочих недель в 2026 году. Все сокращения связаны с проведением праздников.

В частности, в феврале россияне будут отдыхать три дня – с 21-го по 23-е число, в честь Дня защитника Отечества, а затем работать четыре дня – с 24-го по 27-е число.

Эксперты напомнили, что для получения максимальной выгоды от отпускных выплат работникам рекомендуется выбирать длительные месяцы. В 2026 году такими являются апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь.

В РФ родителям двоих и более детей предложили дать дополнительные оплачиваемые выходные

