RT: выгодно продлить новогодние праздники можно за счет отгулов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выгодно продлить новогодние праздники можно с помощью отгулов. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование.

Как напомнили эксперты, отгулы предоставляются за работу в выходные или праздники, а также за сверхурочные часы.

"Один отгул равен одному дню отдыха – его можно взять вместо денежной компенсации. Например, если сотрудник накопил восемь сверхурочных часов, он вправе оформить дополнительный выходной", – уточнили аналитики.

При грамотном планировании можно увеличить длительность отдыха без дополнительных расходов отпускных дней.

Например, если взять отпуск с 17 по 30 декабря 2025 года, можно отдыхать еще две недели до Нового года. В таком случае сотрудник будет отдыхать 26 дней. Также можно взять отпуск с 12 по 25 января 2026 года.

Кроме того, добавили эксперты, если в течение года была сдана кровь и дополнительный день отдыха донора еще не использован, его также можно оформить.

Россияне уйдут на длительные 12-дневные новогодние каникулы с 31 декабря. Они станут самыми долгими за последние годы, так как 3 и 4 января выпадают на выходные – их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года.

В целом в январе жители России будут работать всего 15 дней из 31, что не скажется на размере окладной части заработной платы. Однако при сдельной оплате труда размер зарплаты будет зависеть от того, какое количество услуг было оказано.

