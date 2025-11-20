Эксперт РСТ Горин: Египет, ОАЭ и Китай – самые востребованные направления летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Египет, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Китай являются самыми востребованными направлениями для россиян в летние месяцы. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, отвечая на вопрос о том, куда можно отправиться отдыхать в 2026 году.

Как отметил эксперт, у каждого месяца или сезона есть свои популярные направления. Пиковыми месяцами для отпусков традиционно являются июль и август.

"Большинство туристов в это время предпочитают морской отдых, тепло и море, при этом продолжительность поездки в июле часто составляет 10–14 дней, а в другие месяцы продолжительность часто меньше. Что касается России, то июль традиционно считается сезоном морских путешествий", – сказал Горин.

По его словам, в лидерах находятся Краснодарский край, Каспийское и Балтийское моря.

Вице-президент РСТ также подчеркнул, что в последние годы наблюдаются расширение географии и рост популярности внутренних направлений. Летом и в период внутренней навигации большую популярность набирают речные круизы, в частности в июле, сентябре и октябре. Однако в межсезонье цены на круизы становятся более доступными.

"Если же говорить о декабре, то это время, как правило, новогодних путешествий по городам, таким как Великий Устюг, Кострома, Ярославль. Неслучайно в России каждый год выбирается новая новогодняя столица, и в этом году этот титул перешел к Рязани", – напомнил эксперт.

Он добавил, что это время для посещения горнолыжных курортов – Красной Поляны, Архыза, Шерегеша, Домбая, Приэльбрусья или Белокурихи.

Как пояснил Горин, в настоящее время средний чек на двоих на международные поездки составляет 150–450 тысяч рублей на неделю, а по России – около 100–120 тысяч. Цены могут отличаться от конкретного случая. Также стоимость путешествия всегда зависит от нескольких ключевых факторов: цены перелета, курса валют и сезона.

"Например, в октябре отпуск обойдется дешевле, чем в июле, а в начале декабря – на 30–50% дешевле, чем в конце того же месяца", – заключил Горин.

Как сообщалось ранее, цены на отели поселка Красная Поляна в Краснодарском крае могут вырасти до 300% к Новому году. Пока стоимость проживания в отелях там ниже.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян предупредил, что те отели, которые на ноябрьских праздниках стоили 7 тысяч рублей в сутки, на 1 января 2026 года будут сдаваться за 20 тысяч рублей в сутки.

