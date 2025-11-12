Спрос на новогодние туры в Китай вырос у москвичей более чем в два раза

Фото: 123RF.com/kasto

Москвичи совершили в два раза больше бронирований в отелях Китая на предстоящие новогодние праздники, чем к аналогичному периоду 2024 года. Об этом Агентству "Москва" сообщили в туристических сервисах.

Сервисы онлайн-бронирования связывают выросший у москвичей спрос к китайскому направлению с отменой виз. В частности, с 15 сентября жители столицы бронировали гостиницы в Китае на 66% чаще, чем в период с сентября по ноябрь 2024 года. Также на востребованность данных туров сказалось расширение прямого авиасообщения с КНР.

В десятку популярных китайских городов у москвичей вошли Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Гонконг, Санья, Шэньчжэнь, Чэнду, Сиань, Чжанцзяцзе, Коулун. Помимо этого, Китай стал вторым по росту доли бронирований отелей год к году (в 2,2 раза).

КНР ввела пробный безвизовый режим для россиян с 15 сентября. Он действует для граждан, имеющих обычные паспорта. Эта категория туристов может посещать Китай без оформления визы сроком до 30 дней.

Владимир Путин назвал данное решение приятным и неожиданным сюрпризом. Президент России пообещал дать на него зеркальный ответ – ввести безвизовый режим для граждан Китая.

